El adiós de Shakira a España ya estaba avisado desde hace varios días, pero no se sabía en qué momento pasaría. Fue en la mañana de este domingo que la colombiana se fue de Barcelona a un destino que todavía no ha sido develado, aunque ella se mostró muy feliz con un gesto que hizo, luego sí llegará a Miami.

Desde hace meses se sabía que la colombiana se quería irse a vivir en Miami, donde tiene una mansión desde hace más de 10 años. Sin embargo, la salud de su padre se lo había impedido. Si bien William Mebarak hoy no está al 100 %, los médicos dieron el aval para que ella partiera.

Sin embargo, según La Vanguardia, no es que de la nada hayan decidido esta fecha. El medio español publicó que Shakira tomó la decisión porque fue desahuciada por Joan Piqué, padre de Gerard Piqué. Según dieron a conocer, la colombiana tenía hasta el 30 de abril para abandonar la vivienda en la que estuvo los últimos 10 años, pero ella no dudó en adelantar todo e irse de una vez.

(Vea también: Shakira se irá a Miami y dejó nostálgico mensaje (¿para Piqué?) desde las nubes)

Dice este medio de comunicación que “Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL conminándola a abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat con fecha 30 de abril como máximo”.

Aunque durante muchos años la vivienda estuvo a nombre de ella y de su expareja, desde septiembre del 2022 pasó a ser del papá del exfutbolista. Hace unos meses, Jordi Martin explicó que en 2012 la casa la compraron la colombiana y el español a nombre de una compañía, pero actualmente esa compañía sale Piqué y su papá, razón por la que la colombiana ya no figuraba como propietaria.

Ya lo anticipé que @shakira no era propietaria de la casa familiar. El padre de @3gerardpique la ha desahuciado. Mañana explicaré todo en @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/5BA8EdzLiz — Jordi Martin (@jmpaparazzo) April 2, 2023

La Vanguardía también publica esa información: “Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista) como socio único”.

Como Joan Piqué ya le había solicitado a Shakira que abandone la vivienda con fecha al 30 de abril, ella decidió aprovechar el parón de Semana Santa para irse de vacaciones con sus hijos por unos días y luego sí llegar a Miami, ciudad en la que comenzará una nueva vida y a la que llevará su lujosa colección de vehículos.

Lee También

El medio de comunicación español dice que la colombiana no abandonaba la vivienda antes del 30 de abril debía pagar una indemnización, según el contrato de compraventa que habían firmado desde hace un tiempo. Para muchos, si bien es una cláusula que aceptó la colombiana, no deja de ser una sucia jugada, pues ella estaba en España porque su padre no estaba en una buena condición de salud y allí le estaban brindando la atención necesaria. De hecho, esto sido hasta beneficioso para Gerard Piqué porque él ha podido compartir más tiempo con sus hijos.

Papá de Shakira está bien de salud para irse a Miami

En la casa donde vivía la colombiana también estaban sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll, ambos con algunos problemas de salud.

De quien más se ha sabido información es de William Mebarak, pues Vanitatis publicó que desde el pasado jueves empezaron todos los preparativos para que se diera su traslado a territorio estadounidense, donde él ya vivió hace años.

(Vea también: Gerard Piqué montó ‘show’ cuando le contaron que Shakira se iba a Miami con sus hijos)

Dice esa publicación que los médicos le dijeron a Shakira que el equipo médico de la clínica Teknon, de Barcelona, le dio el OK y ella ya tiene todo preparado en Miami para recibirlo.