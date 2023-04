Desde 2008, cuando tenía 23 años, a la presentadora le diagnosticaron una enfermedad autoinmune, que le ha traído varios problemas. A Palma le encontraron que tiene esclerosis múltiple, una condición que afecta la materia que protege las células nerviosas, lo que bloquea los mensajes que el cerebro envía al resto del cuerpo, según indicó Medline Plus.

La barranquillera tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar e hizo terapia para volver a coger las cosas. Cambió hábitos y empezó a alimentarse más saludable y a hacer ejercicio (pilates). Después de varios meses, logró volver a presentar las sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Al respecto, la presentadora habló en ‘La Red’, de Caracol TV, y dio detalles de su proceso, el cual ha avanzado muy bien: “Lo que más me ha costado es el equilibrio, pero he podido avanzar mucho. Es necesario hacer ejercicio para sentirse bien, estar tranquila”.

Para ella fue fundamental el apoyo que tuvo de su familia y de su esposo, con quien se casó hace poco y está disfrutando de la luna de miel de su matrimonio. Se llama Diego Pulecio y es reconocido por ser el vocalista de Don Tetto, agrupación de rock en español.

…Aprovechamos esta entrevista para preguntarle a Linda Palma cuáles son sus planes en familia a futuro… esto nos respondió pic.twitter.com/ro5aQzfyNh — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 2, 2023

Precisamente, la presentadora respondió si entre los dos hay planes de tener hijos próximamente: “Todos esos planes no he querido, vivimos solos Diego y yo. Eso implica tiempo independientemente si es perro, gato o un niño es una responsabilidad grande. Estamos bien, gracias a Dios. No tienen nada que ver con salud”.