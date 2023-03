Las redes sociales se prestan para contar todo tipo de historias, los denominados ‘storytime’ han tomado fuerza en los últimos meses, donde internautas solicitan la historia completa de diferentes situaciones que exponen las personas.

Recientemente, un joven se hizo viral luego de afirmar que su madre había rechazado al cantante Alejandro Sanz, el muchacho mostró que no podía salir del asombro cuando su madre le mostró la fotografía en la que aparecen la mujer durante su juventud acompañada del cantautor y compositor español sentados en lo que parece un sillón, mientras este la abrazaba.

El clip titulado: “No creía a mi madre cuando me dijo que rechazó a Alejandro Sanz hasta que…” hasta el momento acumula más de 32 millones de reproducciones y 4,3 millones de likes.

Internautas no dejaron pasar la oportunidad para comentar el clip: “Chayanne le dio un beso en la mejilla a mi madre, no entiendo como no aprovecho más”, “que tu exmamá hizo qué?”, “quien rechazaría a Alejandro Sanz así de guapo, fue una afortunada”, mientras que algunos bromearon con las letras del cantante: “de ahí salió la canción ‘Amiga mía’”.