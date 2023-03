Son miles los cubanos que intentan llegar a diario a las costas del estado de Florida para iniciar una nueva vida y mejorar las condiciones económicas de sus familias.

Uno de los mecanismos para salir de la isla es a través de pequeñas balsas en las que viajan decenas de personas que, al llegar a Estados Unidos, celebran a través de redes sociales su proeza y animan a otros de sus compatriotas para que también lo intenten.

También hay pilotos que llegan a suelo norteamericano en aviones ultraligeros o deportistas como el besibolista Iván Prieto quienes luego de competir en ese país representando a su tierra natal, deciden quedarse allí para buscar un cambio de vida.

Qué dijo una ‘tiktoker’ cubana en contra del ‘sueño americano’

Camila González, una chica con más de cinco mil seguidores en esa red social, fue la protagonista de las palabras con las que dejó serias dudas sobre lo que muchos piensan es la vida perfecta en Estados Unidos.

La mujer expresó en el video que ya no aparece en su perfil que no es tan normal que alguien se levante en Cuba diciendo “‘ay’ que ganas de irme para Estados Unidos“, y que aunque muchos piensen que al llegar a ese país ya tienen trabajo y dinero para gastar, las cosas no son así.

De hecho, González afirmó que no es tan cierto que a una persona recién llegada le paguen “a 30 dólares la hora”. Asimismo, la creadora de contenidos manifestó que todo el mundo piensa que ella está “ganando al mes más de mil dólares, dos mil”, pero que eso no ocurre.

“La verdad es que te levantas por la mañana y mira, a mí se me olvida peinarme. Salgo para la calle y a las 12 del día no me acuerdo si me cepillé la boca. Estoy llena de granos. Uno anda sonámbulo por las calles de Estados Unidos”, dice la ‘tiktoker’.

La joven también fue enfática en apuntar que no le alcanza el dinero que gana trabajando para pagar una casa, por lo que vive con “siete (personas) en un apartamentico para pagar la renta de un cuarto”.

Sus palabras no cayeron bien entre la comunidad cubana que quiere salir de la isla y cumplir el ‘sueño americano’, pues muchos le recriminaron que “se hubiera quedado en Cuba”, además de que “no se imagina la cantidad de cubanos que tienen ganas de respirar esos aires de libertad”.