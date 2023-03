Según datos de la Aduana estadounidense y la Guardia costera, en 2022 llegaron unos 270.000 ciudadanos cubanos a Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Miami, en Florida.

La escasez, la falta de oportunidades y la falta de libertad en Cuba serían los principales factores por los que los ciudadanos de este país buscan migrar hacia Norteamérica para buscar más oportunidades y un mejor futuro.

Ante esto, los migrantes buscan muchas formas de llegar al suelo de Florida, pero lo que hicieron David López e Ismael Hernández nunca se había visto.

Estos dos hombres eran pilotos en su país, pero casi no tenían oportunidades y por eso decidieron buscar una manera de poder volar. Ante esto, decidieron conseguir un equipo de aviación ultraligero del tipo ‘Trike’, una aeronave que prestaba servicios en el sector del turismo donde era utilizado en la modalidad de deportes aéreos en el polo turístico de las playas del Este, en La Habana.

El sábado pasado volaron desde las costas de La Habana hasta el Aeropuerto Internacional de Key West, en los cayos de Florida.

Apenas llegaron, fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y ahora sus familiares piden al gobierno estadounidense que no los deporten o serían enviados a la cárcel en su país.

Yaneisy, esposa de López, dijo: “Fue una locura todo lo que hicieron, pero les salió bien. Ahora solo espero que no los deporten porque el gobierno cubano y el Club de Aviación ya están haciendo denuncias contra ellos dos“, dijo en diálogo con Telemundo.

“Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie más nunca en su vida”, alertó por su parte al mismo medio Laura Hernández Chirino, la hermana de Ismael.

Sobre por qué tomaron esta decisión, Yaneisy dijo que “ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo, por lo que se encontraban en una casa en Tarará que era del club de aviación, esperando por el servicio para poder hacer los vuelos comerciales de nuevo. Pero no había mucho trabajo y ya estaban desesperados”.

¿Qué dijeron las autoridades cubanas?

Según el Club de Aviación de Cuba, este es “un hecho tipificado como robo y una franca violación al espacio aéreo, por lo que son considerados como pilotos desertores y podrían ir a pagar una pena”, dijo la compañía en un comunicado publicado por el medio Cuba Debate.

“El Club de Aviación de Cuba denuncia este hecho y transmite a las autoridades internacionales correspondientes su desacuerdo con hechos como estos y solicita se aplique a estos individuos las sanciones correspondientes a la gravedad del caso y la devolución del equipo sustraído”, sentenció la nota.