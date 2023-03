El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró estado de emergencia en el estado de Mississippi luego de que un tornado afectara gran parte de la población dejando una cifra de 26 fallecidos y cientos de lesionados.

Las condiciones extremas fueron el viernes en la noche y el sábado en la mañana, pero el domingo hubo tormentas que complicaron las acciones de rescate por parte de las autoridades, por lo que aún no se ha podido evidenciar la gravedad total del desastre natural.

And this is just the beginning…. a tornado is coming over the city. pic.twitter.com/TK3ZmJO1X4

Joe Biden dio una rueda de prensa en la que explicó que el estado de emergencia servirá para que lleguen más organismos de ayuda y que la reconstrucción de los daños se comience de inmediato, ya que muchas personas perdieron sus hogares y negocios.

Ante esta situación, hubo un grupo de personas en la ciudad de Rolling Fork que se salvó por alcanzar a meterse en un refrigerador industrial.

Tracy Harden es la dueña del restaurante ‘Chuck’s Dairy Barn’, un establecimiento que quedó totalmente destruido. Antes del paso del tornado, su hija la llamó a advertirle que su local estaba justo en medio de la zona de peligro, pero al no alcanzar a salir, el esposo empujó a todos los empleados dentro del refrigerador, siendo lo único que quedó intacto de todo el restaurante.

“Luego de colgar las llamadas, las luces comenzaron a parpadear, así que nos asustamos. Yo no sé si esa nevera era mía o de alguien más, pero allí entramos todos y ese pequeño lugar nos salvó la vida“, dijo Harden en diálogo con CNN.

A parte de Mississippi, Louisiana, Georgia y Alabama también se vieron afectados por el tornado, teniendo más daños estructurales que mortales. Al menos tres tornados ocurrieron en el norte de Alabama, según la oficina de Huntsville del Servicio Meteorológico Nacional. Un tornado EF-2 también aterrizó cerca de Fayetteville, Tennessee, justo al norte de la frontera entre Tennessee y Alabama. En los próximos días se realizarán estudios de tormentas adicionales.

A locally favorable corridor for supercell tornadoes may be developing over portions of south-central AL (near and just south of Montgomery) during the next couple hours. https://t.co/2WiIq0f0Ou

— National Weather Service (@NWS) March 27, 2023