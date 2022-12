Pese a que este hombre logró llegar hace seis meses a Estados Unidos, el caso se conoció esta semana porque hubo movimiento en el proceso que enfrenta con las autoridades de ese país para definir su estatus migratorio.

Castillo contó en Univisión que en Cuba era trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y aprovechó su posición para hacerse pasar por un pasajero de un vuelo de la aerolínea JetBlue, pese a que no tenía boleto ni cuenta con una visa.

Así fue que se camufló, recordó en ese medio:

Una vez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale- Hollywood, de la Florida, se entregó a las autoridades migratorias, informó que era un migrante ilegal y solicitó el asilo político.

Fue justamente el resultado de su solicitud lo que hizo popularizar el caso esta semana, pues, según dijo, las autoridades le informaron que se le negó la figura de asilo pues “consideran que no existían las pruebas suficientes” para otorgárselo.

Esta es la entrevista en la que contó su historia:

Castillo Rodríguez le contó a Univisión Miami que cuando se presentó ante caso a los oficiales de migración le hicieron una entrevista de miedo creíble.

Esas preguntas, explica el Servicio de Inmigración de EE. UU., se hacen con el fin de determinar si el migrante “está bajo ‘temor creíble’ de persecución o tortura” si regresa a su país de origen, y con esa información analizar la solicitud de asilo.

Según el ciudadano cubano, se enteró que el 28 de noviembre en la página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con todos sus datos personales y eso lo puso en riesgo; en especial porque ahora podría ser deportado junto con otros 60 cubanos.

Luego de la filtración de los datos del polizón, su familia —que se quedó en Cuba— ha sido la más afectada y, según dijo, teme por la seguridad y el bienestar de todos:

“A mi esposa la detuvieron. Hicieron un registro en mi casa buscando no se qué, no sé qué querían encontrar. Se llevaron la computadora, el teléfono… supuestamente buscando información. A mi esposa se la llevaron detenida para hacerle unas preguntas y hasta hoy no sé nada de ella, no he podido hablar con ella. No tienen Internet. Marco y no me responden, desconozco dónde puede estar. Tenemos dos niños pequeños, la menor tiene 10 meses. Cómo le explico al niño que su mamá no está para darle un beso de buenas noches”.