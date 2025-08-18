Todos a Washington. Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que culminó sin anuncios concretos, los dirigentes europeos se unieron en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien acompañarán a la Casa Blanca el lunes.

(Ver también: Zelenski, presidente de Ucrania, estará en Colombia, según Petro; viajará a una hermosa ciudad)

Esta decisión se anunció el domingo, antes de una videoconferencia de la “coalición de voluntarios”, en la que participaron la mayoría de los principales países europeos, la UE, la OTAN y países extracontinentales, como Canadá, con el objetivo de examinar las líneas generales de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

El encuentro del lunes en la capital estadounidense será una primicia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Lee También

Estarán en Washington la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario ucraniano elogió esta “unidad” europea y señaló que desconoce “exactamente” lo que conversaron Putin y Trump en Alaska.

“Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles”, añadió.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, aseguró que en Alaska Rusia hizo “algunas concesiones” territoriales con respecto a cinco regiones ucranianas clave en la guerra.

“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, publicó el domingo Trump en su red social Truth Social.

El secretario de Estado, Marco Rubio, amenazó a Rusia con nuevas sanciones si no se logra un acuerdo sobre Ucrania.

Tras la reunión del domingo de los aliados de Kiev, Macron afirmó que Putin “no quiere la paz”, sino la “capitulación” de Ucrania.

Una declaración calificada de “mentira abyecta” por la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, en Telegram.

En cuanto a la reunión del lunes en Washington, “nuestra voluntad es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos” y preguntar a los estadounidenses “hasta qué punto” están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania en un posible acuerdo de paz, explicó el presidente francés.

A su regreso de Alaska, Trump mencionó una garantía de seguridad para Kiev similar a la del Artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, que Moscú considera una amenaza existencial para sus fronteras.

Según Giorgia Meloni, el objetivo sería definir “una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, listos para actuar en caso de un nuevo ataque”.

Zelenski calificó de “histórica” la decisión estadounidense de ofrecer a su país garantías de seguridad. Estas, dijo, “deben ser verdaderamente prácticas, brindar protección en tierra, aire y mar, y desarrollarse con la participación de Europa”.

¿Qué va a pasar con el alto al fuego?

Zelenski y sus aliados europeos favorecían un alto el fuego preliminar, pero Trump afirmó preferir un acuerdo de paz integral, aunque se mantuvo muy evasivo sobre su contenido.

El mandatario republicano también apoya una propuesta de Rusia para reforzar su presencia en el este de Ucrania, dijo a AFP un funcionario al tanto de las conversaciones telefónicas mantenidas el sábado entre Trump y los líderes europeos.

Según esta fuente que pidió el anonimato, el presidente ruso está “exigiendo en la práctica que Ucrania abandone el Donbás” y, por lo tanto, ceda completamente este territorio en el este de Ucrania.

Rusia propone congelar el frente en las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia (sur).

Pocos meses después de lanzar su invasión de Ucrania, Rusia proclamó la anexión de estas cuatro regiones ucranianas, a pesar de que sus tropas aún no controlan completamente ninguna de ellas.

Hasta ahora, Zelenski ha rechazado cualquier concesión territorial.

Trump también mencionó la posibilidad de una cumbre tripartita con Putin y Zelenski si “todo sale bien” cuando reciba al presidente ucraniano, al que seis meses atrás humilló en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a las cámaras de televisión de todo el mundo.

Sin embargo, el presidente ucraniano expresó su pesimismo: “En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse”, dijo.

Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.

(Ver también: Mercenario colombiano recibe dura condena en Rusia, por combatir con ejército ucraniano)

Sobre el terreno continúan las hostilidades, con mortales ataques mutuos con drones.

Las autoridades ucranianas reportaron a primera hora del lunes 13 heridos en ataques rusos contra las regiones de Járkov, en el este, y Sumi, en el noreste.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.