Ambos llegaron en sus aviones presidenciales y caminaron bajo un cielo gris para saludarse en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja para recibir un saludo de guardia de honor.

Mientras los aviones de combate sobrevolaban, un reportero gritó a Putin: “¿Dejarás de matar civiles?”. Ninguno respondió, pero llamó la atención la reacción del líder ruso.

Hizo como que no entendió, y es que se atropellaron las preguntas de los reporteros, aunque también pudo argumentar que no habla inglés de manera fluida.

Apretó la cara, frunció el ceño, hizo gesto de incomodidad y agradeció a la prensa, aunque de respuesta, nada.

Acto seguido ambos, Putin y Trump, subieron juntos a la limusina presidencial estadounidense. Minutos después comenzaba la cumbre.

Los periodistas fueron conducidos fuera de la sala de reuniones poco después de que Trump, Putin y sus asesores ocuparan sus asientos con un telón de fondo azul en el que se leía “En busca de la paz”. No hicieron declaraciones a la prensa.

Es la primera vez que Putin pisa suelo occidental tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Estaba previsto que ambos dirigentes hablaran a solas, por mediación solo de intérpretes, según el Kremlin.

A bordo del Air Force One Trump hizo hincapié en el “respeto” mutuo entre él y Putin. “Nos entendemos bien”, comentó.

