Putin pisa suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno.

Vladimir Putin y Donald Trump / AFP

Estaba previsto que los dos dirigentes hablaran a solas, por mediación solo de intérpretes. Sin embargo, hubo cambios en la agenda.

El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado este viernes por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN.

Finalmente, Trump estará acompañado por su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

En los últimos días el presidente estadounidense se ha mostrado a la defensiva y ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.

Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es otro día de tensión. Hasta ahora ha rechazado públicamente la presión de Trump para que ceda territorio. “Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, escribió Zelenski en redes sociales este viernes.

Trump alardea de talante negociador pero ha rebajado las expectativas diciendo que es una “reunión de tanteo”. “Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró el jueves.

