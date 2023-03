A diario se conocen historias que ocurren en los aeropuertos y resultan, en buena parte de los casos, curiosas por los hechos en los que se ven involucrados algunos pasajeros.

(Vea también: A pasajera mexicana la mandaron en vuelo a EE. UU. y solo iba para su casa: ni visa tenía)

Por ejemplo, en el aeropuerto de Miami una mujer le lanzó una pantalla a una asistente de una aerolínea, luego de que perdiera el control cuando sus hijos fueron al baño sin que ella se diera cuenta.

Pero en otra buena parte de los casos, también las situaciones en las terminales aéreas pueden tornarse oscuras y dejar al descubierto delitos.

Al mejor estilo del programa ‘Alerta Aeropuerto’, de NatGeo, un funcionario de nombre Eduardo Miguel Rivera Paz fue descubierto luego de que cambiara un contenedor que debía llevar dispositivos móviles a Bogotá, Colombia, pero en su lugar llegaron sacos llenos de arena.

CARGO THEFT ARREST: Authorities say they began investigating after a container that was supposed to contain $1.2 million worth of Samsungs instead arrived in Bogota full of sandbags.

They accuse a Miramar man of being behind the massive cellphone theft. https://t.co/yGVr1EKxvq

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) March 27, 2023