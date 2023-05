La caleña, que no tuvo una ostentosa fiesta, sino que se fue a celebrar con su esposo y sus hijos a Cartagena, eligió un vestido fucsia con una abertura a un lado de su cintura, para salir en la noche.

La prenda es de Paula Triviño, un emprendimiento colombiano que la presentadora decidió apoyar con la recomendación en sus redes sociales.

Este es el traje de Soto en su cumpleaños número 38:

No obstante, el traje no lo puede comprar cualquier persona, pues no todos cuentan con los mismos recursos.

Cuánto cuesta vestido que Carolina Soto utilizó en su cumpleaños

El traje, al que bautizaron como vestido Penélope unicolor, cuesta 520.000 pesos, según la página del emprendimiento.

Viene desde la talla XS (o 6) hasta la XL (14) y en diferentes colores, como negro, azul, blanco y naranja y está hecho de 79 % poliamida y 21 % elastán, indicó el fabricante.

Aunque el traje puede resultar costoso para varias seguidoras de la presentadora, ella también acostumbra a utilizar prendas más económicas y de fácil acceso.