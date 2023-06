Andrés Parra es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana pues su talento, sus grandes personajes y su larga trayectoria en el mundo de la actuación lo han ayudado a ganarse el corazones de miles de personas, incluso, a nivel internacional.

Sin embargo, Parra no sólo se ha destacado por su ejercicio actoral, sino por la cercanía que ha creado con sus seguidores por redes sociales compartiendo sus vivencias, como el pasado sábado 3 de junio, cuando se conmemoró el Día Mundial de la Bicicleta y muchos ciclistas aficionados de todo el país salieron a la carretera para pedalear y disfrutar del popular deporte.

A través de su cuenta de Instagram, el colombiano compartió una experiencia no tan placentera que tuvo durante la jornada comentando: “A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramenta hermosa, hoy me tocó a mí”, junto a una imagen en la que muestra algunas de las heridas que sufrió en su mano.

Al dar a conocer su accidente, no se hicieron esperar los comentarios por parte de sus amigos y conocidos como Claudia Bahamón, Danna García, Sebastián Vega, Juan Pablo Alborada, Esteban Santos, entre otros, quienes le escribieron mensajes como: “Ja, ja, ja, Andrés! Mejórate que bueno que andas bien. Cuídate mucho”, “ay no.. Espero que tengan una rápida recuperación. Cuídate mucho”, “sólo existen dos tipos de ciclistas… ¡Bienvenido a los que ya se cayeron! A mejorarse pronto”, entre otros cuantos.

¿Qué le pasó a Andrés Parra?

Según contó el actor de 45 años, mientras se encontraba practicando deporte sufrió una fuerte caída que le dejó tres fracturas en la mano izquierda, el dedo meñique y los metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales necesitó cirugía, la cual le fue realizada este sábado 3 de junio.

“Estoy bien, tranquilo y feliz. Ha sido un proceso bacano que no me esperaba porque uno nunca quiere que le pase. Me caí en la 92 con séptima en la ciclorruta. Iba solo, estaba agarrando la caramañola para tomar agua y me di un tiestazo. Iba solo y despacio, no había gente, la verdad fue una caída muy boba. Creo que a veces uno se relaja mucho. Yo ese sábado salí con el ego inflado y, en ese sentir, me relajé. Es muy probable que de pronto cuando miré hacia abajo, con la llanta de adelante, me haya golpeado con los separadores de la ciclorruta.” comentó Parra a través de un video en su cuenta de Instagram.

El actor también agradeció que el suceso no ocurrió mientras se encontraba trabajando, asegurando que esto le complicaría mucho más las cosas. “En un mes me tienen que volver a hacer una radiografía, me pusieron clavos. Gracias a Dios no estaba filmando porque este chistecito en medio de una grabación no va. Por eso cuando estoy en medio de una producción procuro no montar para evitar que pase algo así”, concluyó.