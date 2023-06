Durante una entrevista con Diva Rebeca, la actriz, conocida por su participación en producciones como ‘La venganza de Analía’, ‘Francisco el matemático’ y ‘5 viudas sueltas’, entre otras, aprovechó la oportunidad para hablar sobre diversos aspectos de su vida.

Andrea Gómez al ser cuestionada sobre la carta que un grupo de artistas envió al presidente Gustavo Petro para que no descuide el Ministerio de Cultura, afirmó:

“Cuando uno tiene el derecho al voto, también tiene el derecho de exigir. Estamos intentando abrir un espacio para el sector cultural de nuestro país. Me habría gustado firmar. Es un tema complejo, ya que cada persona tiene una posición política. Yo defiendo mi postura, pero cada uno debe decidir cómo exige y cómo vota”.

Muchos profesionales de este gremio prefieren evitar preguntas políticas por temor a ser estigmatizados. Sin embargo, Andrea enfatizó en la importancia de tener conversaciones difíciles.

“Me siento en el derecho de exigir un espacio, de que se cumplan las promesas y de que nuestro país evolucione culturalmente, y la única manera de lograrlo es trabajar de la mano con este Gobierno. Formo parte de una familia donde ha habido muchas equivocaciones y a lo largo de mi vida he tenido que desaprender ciertas cosas, lo cual también lo aplico como madre. Deseo que mi hijo desaprenda lo máximo posible. Ya no creo que sea mejor quedarse callada para evitar problemas. Es mejor hablar y enfrentar conversaciones incómodas, para no llevar esas preocupaciones guardadas el resto de nuestras vidas”, enfatizó.