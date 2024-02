Melody se convirtió en madre este sábado 17 de febrero, así lo confirmó con un tierno mensaje que envío a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

(Vea también: La razón por la que Carolina Gaitán ocultó su embarazo durante tanto tiempo)

Este fue el mensaje que dedicó la cantante, exnovia de Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, para anunciar la noticia.

“Y llegó el gran día!!!! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Acompañando su mensaje, compartió una hermosa foto en la que se la ve entrelazando su dedo con el del bebé, y a la vez también se aprecia la mano del padre de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melody (@soyyomelody)

Hace apenas unos meses, la cantante sevillana confirmó su embarazo y esperaba con ansias la llegada de su primer hijo, quien ha dado a luz un mes antes de lo esperado.

La intérprete de ‘El baile del gorila’ estaba hospitalizada desde hace días aguardando el momento del parto. Por el momento, el nombre del recién nacido, elegido por Melody y la identidad de su pareja, aún no se ha revelado.

Recientemente, la cantante de 33 años señaló en una entrevista: “A la gente le ha causado pánico mi embarazo. No voy a dejar la música, voy a tener un bebé, siento que tenía que estrenarme ahora, pero eso no me impide nada. Tengo más fuerza y energía que nunca. No señores, ahora me tenéis que llamar más porque ahora tengo un niño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melody (@soyyomelody)

Lee También

¿Cuántos hijos tiene la Melody?

La cantante acabó de anunciar el nacimiento de su primer hijo este 17 de febrero de 2024, cuyo nombre aún es desconocido.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.