Netflix tiene disponible en su lista de novelas ‘Pasión de Gavilanes 2’, una de las producciones más queridas en la actualidad por quienes se vieron la primera temporada y hasta los más jóvenes.

Aunque los fieles seguidores notaron algunos cambios en el reparto, afortunadamente, no se trató de los actores principales que son aclamados en redes sociales.

(Vea también: De dónde surgió el “agüita para mi gente”, de Jorge Barón; idea no le gustaba para nada)

Sin embargo, sí se tuvieron ajustes notorios, uno de ellos ocurrió con el personaje de la popular Panchita, la amiga de Rosario Montes, que es una de las actrices más recordadas de la primera temporada.

¿Por qué cambiaron a Panchita?

El cambio fue notorio para quienes se repitieron la novela no una ni dos, sino más veces. Y es que Andrea Villareal, la actriz que interpretó a Francisca López o Panchita en la primera temporada ya no estaba más junto a Rosario.

Ella fue reemplazada por Constanza Hernández y la misma Zharick León salió a dar declaraciones sobre lo ocurrido:

“A mí me llegó el rumor que ella como que había adelgazado y Panchita era rellenita. Eso es lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes, porque Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos”, dijo la actriz que da vida a Rosario Montes.

Para nadie es un secreto que el cambio de Andrea ha sido notorio a lo largo de los años.

Pasión de gavilanes: ¿te acuerdas de Panchita, la mejor amiga de Rosario? Así luce ahora | FAMA | MAG.

El reemplazo de Panchita le puso el alma al personaje, por lo que también quedó en la mente de los seguidores de ‘Pasión de Gavilanes 2’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza Hernández (@connihernandez1)

Lee También

Otros personajes que fueron cambiados

Jorge Cao, sin duda el abuelito de las hermanas Elizondo marcó toda una generación con sus ocurrencias, pero no estuvo en la segunda temporada por asuntos personales y en su lugar, Germán Quintero personificó a Martín Acevedo.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Perfiles, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.