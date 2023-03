Jorge Barón ha brillado por más de 50 años en la televisión colombiana gracias a su carisma y energía al momento de presentar ‘El show de las estrellas’, escenario por el que han pasado varios de los cantantes más populares del país.

(Vea también: Jorge Barón contó secreto sobre la primera vez de Karol G en tarima: “Claro, me acuerdo”)

El tradicional programa, que lleva conciertos a diferentes municipios del país y les daba la oportunidad a los artistas de darse a conocer —el caso de Karol G fue recordado recientemente—, se convirtió en un ‘show’ infaltable en millones de casas colombianas.

Sin duda alguna Jorge Barón fue el encargado de hacerlo exitoso, más que todo por las frases características que decía en los conciertos: “la patadita de la buena suerte” y “agüita para mi gente” son algunas de ellas.

En una entrevista con Tropicana, el presentador contó la historia del surgimiento de la frase “agüita para mi gente”, la cual era cantada en los conciertos para que le lanzaran agua al público.

De acuerdo con su relato, mientras hacían el montaje para el concierto llevó a almorzar a su hijo y en medio de la comida comenzó a llover. Por tal motivo, salieron rápido hacia el lugar del evento para impedir que la gente se fuera.

“Subí a la tarima y empecé a decir: ‘Atención, en este momento nos vamos a trasladar a la discoteca más grande de Colombia, ubicada aquí en el estadio de Barrancabermeja. Todos con los brazos arriba de derecha a izquierda. Ahí está la agüita, es la agüita que nos envía San Pedro’. La gente dichosa con la dinámica”, contó Barón.

En su relato, el presentador explicó que en un momento dejó de llover y pensó que sería una buena noticia. Sin embargo, se encontró con una sorpresa en el público.

“Presenté a los primeros artistas, cantaron la primera canción y cuando fui a presentar la segunda, comenzó la gente: ‘Agüita, agüita para mi gente’”, explicó.

Al escuchar eso, Barón aseguró sentirse sorprendido y dijo que no sabía qué hacer para complacer al público, que continuó gritando durante todo el ‘show’ la misma frase.

“Al final del concierto, mi hijo me dijo que el eslogan de la agüita había sido fantástico. Yo le dije que había sido una pesadilla porque la gente no me había dejado hablar”, agregó en su relato.