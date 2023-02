Los últimos meses no han sido fáciles para la actriz Kristina Lilley, quien confesó que está luchando otra vez contra el cáncer.

(Le puede interesar: Melissa Martínez quería dar mensaje profundo y terminó mostrando bastante)

La famosa Gabriela Elizondo de ‘Pasión de gavilanes’ fue diagnosticada por tercera vez con la enfermedad, esta vez relacionada con las mamas.

Hace unos días la famosa aseguró que debido a los tratamientos estaba perdiendo su cabello y confesó que estaba siendo duro para ella aceptar eso.

“Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastantes complejas y tristes. Perder el pelo es duro. Pero bueno, ahí voy”, dijo la artista en sus redes.

Sin embargo, volvió a sorprender con un nuevo video que publicó en las últimas horas. En las imágenes muestra cómo un familiar la está rapando, mientras ella intenta tomar el momento con la mayor tranquilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

En ciertos momentos se le ve sonriendo, mientras que en otros sus lágrimas mojan su rostro. Pero lo cierto es que todos aplaudieron las imágenes, pues fue acto de valentía.

(Lea también: ‘Epa Colombia’ se quemó la cara con doloroso tratamiento estético para quitarse las pecas)

Además del video, la actriz compartió un sentido mensaje de su experiencia: “Un día difícil. Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente: valentía”.

Kristina Lilley habló de su enfermedad a finales de 2022

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno”, aseguró la actriz colombiana en noviembre del año pasado a través de un video, y agregó que: “Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana… me hicieron mastectomía doble. Ahora me falta la cita con la oncóloga”.

Lee También

En aquellas imágenes, Kristina les pidió a sus seguidoras que no descuidaran su salud y se hicieran a menudo el autoexamen.

Cabe mencionar que en 2010 le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, pero lo superó con un tratamiento de 3 años. Meses después apareció por primera vez el cáncer de seno y también lo superó, todo gracias a una detección temprana.