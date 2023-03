Kristina Lilley, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la novela Pasión de gavilanes, sufrió el pasado jueves 2 de febrero, uno de los días más duros que ha vivido.

La actriz conmocionó al país entero con la noticia de que vuelve a batallar contra el cáncer de mama. En años anteriores, Kristina había tenido que lidiar con esta enfermedad, logrando superarla. Sin embargo, comenzó a librarla nuevamente desde finales del 2022 y ha venido llevando registro para sus fanáticos a través de redes sociales.

Ahora que se conoció el regreso de este tipo de cáncer, la artista ha afrontado el diagnóstico con serenidad y con una sonrisa en la cara dejando claro que siempre va con miras a superarla y seguir viviendo.

Por el momento, se conoce que su tratamiento lo estaría tomando en Estados Unidos, país donde nació y vive dese hace un tiempo.

Recientemente, la actriz publicó un video en el que relató la fuerza que ha tenido que tener para afrontar este episodio de su vida, del que pensó que se había librado.

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” señaló al comienzo del video sin poder aguantar las lágrimas.