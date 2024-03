La noticia del embarazo de Manuela Gómez tomó por sorpresa a sus seguidores, pues se supo cuando ya tenía cuatro meses y decidió hacer la revelación de sexo.

Gracias a eso sabemos que está esperando una niña que se llamará Samantha y que ya lleva aproximadamente 6 meses de gestación.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es que la empresaria paisa está teniendo un embarazo poco notable, en el sentido de que su vientre no ha crecido mucho.

Ella misma lo ha comentado en varias ocasiones y lo volvió a hacer recientemente vía historias de Instagram, donde dejó su abdomen al descubierto y muy poco se le nota el embarazo… Incluso se le ve la zona abdominal marcada.

Y es que no ha sido un embarazo fácil, porque en principio ella aceptó que no lo estaba buscando y ha tenido que enfrentar episodios muy fuertes, como el reciente fallecimiento de su suegro.

Manuela Gómez también ha comentado que no ha podido sentir a su bebé moverse y que eso le ha quitado calma, pero por eso constantemente le hacen monitoreos para escucharle el corazón.

Sin embargo, como no faltan las personas incrédulas, hay quienes opinan que la exprotagonista de novela no estaría embarazada y que supuestamente la vieron tomando licor en una reciente fiesta de ‘Epa Colombia’.

Finalmente, estamos a pocos meses del nacimiento de la bebé y ahí se despejará cualquier duda.

La empresaria también habló en su cuenta de Instagram sobre lo que le pasó a Yina Calderón el fin de semana en un bar de Montería y dio su opinión sobre el tema, pues se sabe que no se lleva nada bien desde que se conocieron en el ‘reality’.

“Me parece que Yina Calderón es una persona que no evoluciona y a ella no está interesada en evolucionar como persona. A ella solo le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando, bien o mal, pero que sigan hablando y eso es problema de ella, yo en eso no me meto, cada quien hace lo que quiere con su vida y no hay ni que criticarla porque con eso ella es feliz”, dijo la ‘influencer’ en su cuenta de Instagram.