La polémica ‘influencer’ Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes, luego de publicar cómo fue agredida en un bar de Montería en el que hacía una presentación como DJ de guaracha.

La empresaria mostró en sus redes sociales que estuvo involucrada en una acalorada discusión en la discoteca porque, al bajarse del escenario, un joven la atacó y ella no dudó en reaccionar.

Llorando y muy afectada, la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele‘, indicó que no esperaba la reacción de esa persona, ya que iba con la mejor disposición para hacer su trabajo y no buscaba problemas.

Yina también dijo que su felicidad por conocer Montería y presentarse allí terminó en tristeza y frustración con el ataque que sufrió por parte del hombre que le tiró una cerveza y luego le arrancó las extensiones.

“Nos habían dicho que era el lugar ganadero en Colombia, que Manuel Turizo era de aquí y uno dice: ‘voy a dar lo mejor de mí’, pero ese hombre me cogió y me arrancó el pelo. Miren, estoy calva. No sé ni dónde está mi pelo”, dijo Calderón en sus historias de Instagram.

Asimismo, la creadora de contenido publicó unos videos del momento exacto en que la atacaron, razón por la cual la sacaron de la discoteca.

La Dj y creadora de contenido Yina Calderón fue agredida por una persona en Montería luego que ella bajara por unas escaleras para disfrutar del lugar en el que se encontraba para llevar su show. pic.twitter.com/WAPAA0JDar — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 16, 2024

“Muchachos, me parece indignante lo que pasó en Montería. Cómo es posible que me agarraron, me quitaron el pelo, me pegaron. No vuelvo a Montería”, dijo Yina.

Yina Calderón dice que la atacaron por no llevarse bien con ‘influencers’

La DJ también dijo que la razón por la que fue agredida es porque no se lleva bien con algunas figuras públicas como Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aída Merlano.

“A mí me cae muy mal Ana del Castillo, a mí me cae mal Andrea Valdiri y a mí me cae mal Aída Victoria Merlano, pero no por eso voy a atacar a la gente que los apoya. Pero yo nunca pensé que el problema de redes pudiera trascender este nivel”, dijo la ‘influencer’.

Además, la empresaria recalcó que ella no anda con escoltas, ya que no lo veía necesario, pero esta situación la ha dejado pensativa y molesta.

“Yo no ando con escolta, yo nunca me cuido porque yo no le debo plata a nadie, no tengo deudas y yo nunca pensé que venir a otra ciudad a tocar guaracha iba a significar esto”, aseguró Yina Calderón.

