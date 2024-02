Finalizando el mes de febrero del 2024 se conoció el regalo que le dio la ‘influencer’ Yina Calderón a su mamá, una llamativa motocicleta que muchos dicen que fue para adelantarle la celebración del ‘Día de la Madre’. Y horas después de ver las imágenes del obsequio, fue la propia Merly Ome la que preocupó a sus seguidores con una publicación desde la clínica.

Con un aspecto evidente de estar pasando por malos momentos, desde una camilla y con suero conectado a su mano derecha, la siempre extrovertida mujer contó que tuvo que acudir a urgencias porque no aguantaba los síntomas de una supuesta virosis. Sin dar muchos detalles, dijo lo que estaba sintiendo y por qué estaba tan perdida de sus redes sociales.

En las historias de Instagram de su cuenta personal, Merly Ome compartió un video, corto, pero en el que reflejaba su enfermedad:

“Hola amiguitos, ¿cómo están? Mira dónde resultó esta virosis, ya no pude más y me tocó venirme para la clínica y me dejaron”.