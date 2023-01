En medio de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Yina Calderón contó bastantes detalles de lo que pasa con su mamá y la pareja que ella tiene hace un tiempo. Más allá de ser casos complicados y delicados, no hubo ningún filtro de la DJ de guaracha y empresaria de fajas.

Tal como ha ocurrido en el pasado, todo parece indicar que el novio de la señora Merly Ome es el causante de la división con sus hijas y el alejamiento de la familia. Pero ahora, el tema puede tener implicaciones de otro tipo, por lo menos, si se tiene en cuenta lo que dijo la propia Yina ante sus seguidores.

(Vea también: Tumba de Martín Elías fue destrozada y viuda boleteó a responsable: “Uno no se sienta ahí”)

Hubo una primera pregunta, que no parecía llevar a ninguna polémica o escándalo, pero la polémica ‘influenciadora’ respondió sin filtros y abrió el tema. El cuestionamiento era por la pelea que habrían tenido con su progenitora y la respuesta dejó a muchos sorprendidos:

“Yo no peleé con mi mamá. Simplemente, tomé la decisión de que, mientras ella siga con esa pareja que tiene, que no le sirve pa’ un cu7*, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, entonces volveremos a hablar”.