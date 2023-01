Antes de finalizar el año 2022 se conoció la denuncia de Yina Calderón sobre el supuesto robo de la camioneta de su papá y el señalamiento a un hombre que la tenía a cargo. Pues en este nuevo año, la situación no ha cambiado y parece que todo ha empeorado, por eso ella salió a desahogarse.

La huilense, que generalmente protagoniza muchas polémicas en redes sociales, en esta oportunidad parece que tiene razones para estar molesta y por eso hizo pública una nueva actualización sobre el caso de la camioneta. Además, ha sido muy dura con las autoridades, expresando que no le han colaborado con este tema.

Yina Calderón estalló por lo que está pasando con la camioneta de su papá

En varios de los perfiles de Instagram que maneja Yina Calderón se conocieron los videos de las denuncias y reportes de la situación, que hasta hace unos días tenía como señalado a Fabián Andrés Reyes Tapiero y ahora se sumó una nueva persona, que ya habría comprado el vehículo de placas BEQ 991.

Yina empezó, con mucha molestia, señalando a las autoridades del país porque, supuestamente, no han actuado como esperaba:

“Estoy preocupada, no puedo creer que la justicia de este país sea tan mediocre. A mí me perdonan, pero no, papi. Usted tiene que ser como ladrón para que lo apoyen, es increíble”.

Y después, Yina empezó a actualizar las noticias de la camioneta de su papá: “Mi papá tenía una camionetica de carga, en Neiva, y se la prestó a un conocido para que hiciera ‘los mandados’ y el hijue… fue y la vendió…”. Hasta ahí ya se sabía y se conocía la denuncia, pero el tema ha avanzado y empeorado.

Aunque la polémica ‘influenciadora’ dijo que iba a evitar las groserías, después empezó a sacarlas con mucha molestia:

“Un señor de apellido Chaux compró la camioneta, sabiendo que era robada, porque la compró sin traspaso, sin hacerle peritaje, sin papeles. Supuestamente, ‘de buena fe’, con un hiju… papel más falso que una moneda de cuero… El hiju… es tan cínico, que la publicó para venderla. Ya interpusimos la demanda y es tan cínico que le escribo, porque tuve el WhatsApp del tipo, y le dije: – Oiga, devuélvale la camioneta a mi papá que es robada -”.

Según Calderón, el hombre señalado le respondió y le dijo que había hecho la compra “de buena fe”, sin embargo, ella lo señala como responsable de lo que pueda pasar ahora con el vehículo en cuestión y por eso reveló su identidad.

“Dice que ‘de buena fe’ la compró, yo no puedo creer que un ‘man’ me diga: – Vea, me robé esta camioneta, no le puedo hacer papeles, no le puedo hacer nada -. Y yo diga que la compré ‘de buena fe’. El señor que la compró es Lirio Chaux Ramíez que, por lo que tengo entendido, también vende otra clase de carros en Neiva. El señor desapareció, le escribo en WhatsApp y no contesta, nosotros ya interpusimos la demanda…”.

Pero el tema no quedó ahí, ya que hasta hubo intervención de un abogado que llamó a la huilense, para explicarle la situación. Y ella también se fue en contra de esta persona:

“Puso a un abogado a llamarme, hablando un poco de babosadas. Me extraña de los abogados que apoyen a los delincuentes y apoyen los hurtos en nuestro país. Eso no puede seguir pasando y uno no puede quedarse callado. Ya tenemos la denuncia respectiva, pero no puede pasar”.

Para finalizar este desahogo, que también sirve como denuncia y alerta para quienes puedan estar interesados en comprar una camioneta de estas características, Yina Calderón pidió que no se metan en problemas y no confíen en estas personas. Además, contó que ya no hay pistas de la camioneta o del señalado: “Creo que ya la escondió porque no se ha vuelto a ver dónde la tenía; la tenía en un lugar de Neiva, que se llama ‘La Playita’. Poniéndola en venta, tratando de engañar a otra persona”.

Y en los últimos segundos, la empresaria de fajas pidió que le den cualquier información, ya que la justicia no ha hecho mucho por ayudarla en los últimos días y por eso se refirió de forma sarcástica al mencionar a las autoridades del país:

“Por favor, no podemos permitir que en nuestro país pasen este tipo de cosas y nos quedemos callados … Mientras que ‘La justicia colombiana’ hace lo suyo, esperemos que hagan lo suyo, les agradezco cualquier tipo de información de la camioneta o de este señor. Y el abogado de este señor, no lo publico, pero también es una porquería”.

En toda una novela se ha convertido esta situación y, sobre todo, ha tomado un rumbo muy complicado para Yina Calderón y su familia. Pero ella está convencida de que va a recuperar el carro de su padre y que sus seguidores en redes pueden servir para lograrlo.