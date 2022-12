Para quienes son habituales consumidores del contenido, videos y mensajes que comparte Yina Calderón en Instagram, llamó la atención que el miércoles 28 de diciembre de 2022 ella no aprovechara el ‘Día de los Inocentes’ para publicar algo. Sin embargo, en la noche de ese mismo día contó que su papá había sido víctima del robo de su camioneta y por eso estaba alejada de sus perfiles.

Aunque no es la primera vez que ella reporta algo así, no dejó de llamar atención que en esta oportunidad el presunto hurto tuviera que ver con el señor Leonel Calderón, que habitualmente no se presta para esto. A diferencia de su mamá y sus hermanas, ella pocas veces publica sus polémicas relacionando a su progenitor.

Yina Calderón denunció el robo de la camioneta de su papá

En la historia que compartió Yina en una de sus cuentas de Instagram, solo se limitó a contar que no había aparecido para publicar nada debido a este hecho. Sin dar mayores detalles y prometiendo hacerlo el jueves 29, la huilense dejó este mensaje, con fondo negro y un corto texto:

“Perdón lo perdida, pero ando resolviendo algo horrible.

Robaron la camioneta de mi papá, entonces ando resolviendo.

Mañana les cuento ¡Los quiero mucho!”

Muchos recuerdan que, iniciando el año 2021, la misma Yina Calderón mostró cuando le entregó la lujosa camioneta a su papá. También se vio la feliz reacción del señor al recibirla y al montarse a este lujoso vehículo, que en ese momento estaba sobre los 80 millones de pesos colombianos.

Aún no se sabe si fue un atraco, hubo algún tipo de violencia o las condiciones del supuesto ilícito. Tampoco se conoce si la denuncia fue puesta ante las autoridades, ya que en estos casos las redes sociales son el primer recurso, pero siempre hace falta el conducto regular para poder seguir la pista de los responsables o del vehículo.