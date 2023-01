A través de su cuenta de Instagram, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, denunció que la tumba del hijo de Diomedes Díaz fue atacada y destruida la tarde de este miércoles 4 de enero.

Jaimes condenó el hecho y afirmó que es una situación que se está “saliendo de control”.

“No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio”, escribió.

Jaimes acompañó la publicación con fotografías donde se observan los daños en la tumba ubicada en el cementerio Jardines del Eccehomo, al norte de Valledupar.

“Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación. No es la primera vez que esto pasa, ya que, usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto”, enfatizó Jaimes.