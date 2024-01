Sumado a la polémica por la relación amorosa entre Aída Victoria Merlano y ‘Westcol’, ahora la también creadora de contenido Yina Calderón encendió las redes opinando sobre este noviazgo.

Y es que una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó si le gusta ‘Westcol’ como hombre y ella respondió, al parecer, con mucha honestidad.

“Para que yo me fije en ‘Westiercol’, la verdad, yo se los digo, sería por plata y yo no soy millonaria, pero no necesito plata. Sería por vistas, por lo que lo tiene Aída, por vistas, pero yo prefiero pelarme el cu… en la Plaza de Bolívar para generar vistas, antes de co… a ‘Westcol’”, dijo Calderón.