Manuela Gómez está viviendo la mejor etapa de su vida, pero no todo ha sido color de rosa. La empresaria ha tenido que lidiar con un embarazo de alto riesgo, por lo que ha tenido que estar en constante monitoreo y chequeos médicos.

Hace poco estuvo en el hospital revisando la salud de Samantha y contó que tendrá que nacer antes de tiempo para evitar que la salud de la niña siga empeorando:

“Sí o sí la bebé tiene que nacer antes por todo lo que ha pasado, por los exámenes, las alteraciones, los resultados. El doctor tiene que tomar decisiones. La bebé tiene que nacer en 15 días o un mes, no se puede esperar las 40 semanas. Está sentada, entonces sí o sí tiene que ser cesárea. Yo prefiero que me la saquen porque vivir con esta incertidumbre, que se va a cerrar la arteria, que no le está pasando la comida”.

Hasta donde se sabe, la niña podría fallecer si el oxígeno deja de pasarle, por lo que el martes y miércoles son días decisivos para saber si tendrá que someterse en 15 días o en un mes a la cesárea.

La empresaria está viviendo días llenos de estrés al no saber cómo será el futuro de su hija y si podrá tenerla más tiempo en su barriga. Como ha mencionado, Samantha es su prioridad y tiene toda la energía puesta en que la niña salga bien librada de la situación.

