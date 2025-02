‘Epa Colombia’ está pasando por su peor momento. Desde hace días que fue privada de su libertad, alejada de su familia y viviendo una situación que jamás esperó. Luego de haber pagado una multa, Daneidy hizo lo posible para no recibir una condena, pero no lo logró.

(Vea también: “Muy triste y callada”: filtran cómo ‘Epa Colombia’ pasa los días en el Buen Pastor)

Muchos creadores de contenido se han manifestado en contra de la medida que se tomó afirmando que fue una exageración. Incluso las que han sido consideradas como enemigas de ‘Epa’ en algún momento hablaron, como por ejemplo, la hermana de Yina Calderón.

Lo cierto es que una de las reacciones esperadas por usuarios de Internet era la de Manuela Gómez, con quien la empresaria había tenido problemas recientemente.

Ante la situación, Gómez habló de lo que sintió cuando ‘Epa Colombia’ afirmó que no eran amigas:

“La verdad, yo sí pensé, no que éramos grandes amigas, pero que alguna amistad se estaba construyendo. Yo a la ‘Epa’ le ayudé en muchísimas cosas. A mí me sorprendió muchísimo cuando ella salió a hablar muchas cosas. Uno puede engañar a muchas personas, pero a uno no. Ella sabe en el corazón que dijo muchas cosas que no son ciertas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

(Vea también: “¿A cuántos mató?”: papás de ‘Epa Colombia’ se pronuncian por condena de la empresaria)

Además de eso, dijo que no quería hablar de ella mientras se encontrara en la cárcel, sobre todo porque no se imaginaba el dolor que estaba sintiendo alejada de su hija y su familia.

“Ella en este momento está pasando por la peor situación y aparte estar lejos de su hija, o sea, no. Ya lo que fue, fue”

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.