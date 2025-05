El ‘reality show’ de ‘La casa de los famosos Colombia’ no deja de causar titulares, y esta vez el foco está puesto en Karina García, una de las concursantes más populares del programa. El 5 de mayo de 2025, la DJ y empresaria Marcela Reyes hizo una impactante revelación en el programa ‘Buen día, Colombia’, de Canal RCN, donde aseguró que García habría tenido una relación sentimental con su exesposo, el cantante urbano B-King.

Según Reyes, esta relación clandestina estuvo llena de momentos comprometedores que habrían sido presenciados por terceros. Sus declaraciones reavivaron los rumores que circulaban desde hace tiempo y causaron un fuerte debate en redes sociales sobre la lealtad, la amistad y los límites en las relaciones personales.

(Vea también: ‘Negra Candela’ destapa su verdad por salida de Karina García, de ‘La casa de los famosos’)

Durante la entrevista, Reyes confesó que desde hace años había recibido comentarios sobre una supuesta traición por parte de Karina, a quien consideraba su amiga cercana. Indicó que antes de entrar al ‘reality’, tuvo que enfrentar sentimientos encontrados debido a esos rumores persistentes sobre la infidelidad de su expareja con García.

“Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Me dijeron que tenían una relación sentimental a escondidas y que los habían visto en situaciones muy fuertes. Me dolió mucho, pero cada vez me llegaban más mensajes, más personas hablaban”, relató Reyes, dejando entrever que todo ocurrió cuando ella estaba emocionalmente vulnerable tras su separación.

Karina García, modelo e ‘influenciadora’ paisa, no tardó en responder a las acusaciones. Desde el mismo programa, la concursante aseguró que nunca tuvo nada que ver con B-King y que se sentía profundamente decepcionada de Marcela, a quien consideraba una amiga leal.

Karina también cuestionó la lógica detrás de la acusación: “Si tú eres mi amiga y en seis años nunca viste una mirada rara o una actitud extraña, ¿por qué ahora crees en eso? Las cosas hay que probarlas”.

La controversia también ha provocado reacciones de otras figuras del entretenimiento. Manuela Gómez, ex ‘Protagonista de Novela‘, intervino en sus redes sociales diciendo que muchas personas le escriben pidiéndole que le exija a Marcela que muestre pruebas contundentes.

“La gente me dice que por qué no le digo a Marcela que suelte las pruebas. Si no lo hace, nadie le va a creer. Yo sí he visto muchas cosas, y por eso le creo. Ella tiene toda la evidencia, toda la información, tiene las pruebas, y sé que está pasando por momentos difíciles por culpa de chismes y rumores generados por el amarillismo de la gente”, expresó Gómez.