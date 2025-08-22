El presidente Gustavo Petro reportó la captura de Luis Hernando Vera, hermano de ‘Iván Mordisco’, líder de las disidencias de las Farc. El arresto se llevó a cabo en el Peñón, Cundinamarca.

El mandatario compartió un video de la Policía en el que se muestra el operativo, denominado ‘Medusa XII’. En el clip, se observa el seguimiento a Vera, su localización y arresto en una casa rural. Según las autoridades, Vera había dejado la zona de operaciones de su hermano para hacerse cargo de las actividades criminales y reuniones clandestinas.



De acuerdo con los informes oficiales, Vera contaba con más de 11 años de actividad delictiva, desempeñándose como coordinador del narcotráfico, las finanzas y la logística de las disidencias de las Farc en las regiones centro y sur del país.

“Salió de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”, indicó al respecto el informe de la institución.



¿Qué es lo último que se sabe de ‘Iván Mordisco’?

Para mayo de este 2025 se hablaba de la posible muerte de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no hay pruebas concluyentes sobre su fallecimiento y que el jefe guerrillero continúa siendo objetivo de alto valor para las Fuerzas Militares.

Las últimas pistas que se tenían sobre su paradero era que rondaba las espesas selvas amazónicas, después de ser herido en el río Caquetá. Por ahora, las autoridades ofrecen una recompensa de 4.000 millones de pesos para quien logre su captura.

A ‘Iván Mordisco’ se le atribuye el más reciente atentado terrorista en inmediaciones de la Base Aérea de Cali, Marco Fidel Suárez, que dejó un saldo de seis personas muertas. Así mismo, relacionan que el líder las disidencias estaría detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe.

