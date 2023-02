María Fernanda Cabal ventiló que Francia Márquez llegó en helicóptero a su casa de Dapa, exclusivo lugar residencial de Cali, mientras un soldado moría por falta de transporte aéreo en el Cauca.

También echó en cara que la vicepresidenta vive con su familia en un costoso inmueble de ese sector.

En ese sentido, Francia Mparquez reaccionó asegurando que las críticas de la congresista son “malintencionadas”, que usa el helicóptero por seguridad y que el Gobierno dispone de muchas aeronaves para sus funcionarios.

Sin embargo, la parte más afilada de su despachada se presentó al final de la grabación, cuando dio a entender que la molestia de Cabal con ella tiene que ver con que sus familias son vecinas.

Francia Márquez responde a críticas de María Fernanda Cabal

“Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño para su ser, sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo”, le dijo en principio.

Acto seguido, sacó la carta que tenía escondida para herir el orgullo de la senadora de oposición.

“Yo vivo en Dapa, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia, su mamá”.

Y remarcó: “Pero yo no estoy yendo a la casa de su mamá y tocando la puerta a pedirle nada, no le estoy diciendo a su familia que me pague los servicios, que me pague el arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo y eso no es un delito”.

Fue así como le lanzó la estocada final: “El problema suyo es de clase y no acepta que una mujer como yo, humilde, afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector en donde vive su familia”.

Y, como se dice en el fútbol, dejó el balón en la cancha de Cabal: “Ese es su problema, no es el mío. Entonces, resuélvalo usted”.

En video, las palabras de Francia Márquez hacía María F. Cabal (minuto 10.40):