Si la personalidad de Aída Victoria Merlano da para que haya polémica y todo tipo de interpretaciones por lo que hace en su día a día, ver que el mesero de ‘Severo Sinvergüenza’ le mandó una indirecta subida de tono. El nombre del polémico hombre es Ray Cabrera, se ha presentado como modelo nacido en Venezuela y le gusta su trabajo, a pesar de todo lo ocurrido.

Resulta que, durante una entrevista con ‘Tropicana Estéreo’, en Bogotá, este joven dio varias respuestas que llamaron la atención de críticos y admiradores. Pero la mención, cuasi propuesta, a la ‘influenciadora’ no pasó inadvertida y llegó repuesta rápida por medio de redes sociales.

En las historias de Instagram de Aída Victoria, primero adjuntando el video de Ray Cabrera, llegó la reacción de la ‘quillera’. El venezolano, con tono de picardía, le hizo propuesta de un show, como los que hacen en el polémico local de waffles: “A Aída Merlano, sin duda alguna. Porque está riqu!5!%@”.

En la siguiente publicación de Merlano, se leyó el mensaje: “Me gané mi waffle. Soporten”. Para después soltar una corta y atrevida respuesta, que dejó a muchos pensando si realmente aprovechará la oferta: “Yo veo que tú, el waffle, se los pones a todas. Ven, más bien, y yo te pongo el waffle a ti”.

Pero con una respuesta más extensa, llegó una forma sarcástica para dar a entender que lo estaba pensando, todo debido a los mensajes que recibió de sus seguidores en Instagram:

“¿Ustedes pretenden que yo me vaya hasta Cali, a un local, a que me ande man*53@#¿* y bailando un hombre, tatuado y musculoso, que me va a em?#&@% un waffle?