Algunos de los momentos en vivo en los programas de la televisión colombiana toman un inesperado protagonismo, hecho que pasó con uno de los magacines de Canal RCN este viernes 17 de marzo.

Así fue como en ‘Buen día, Colombia’, donde Mauricio Vélez no pudo contener su llanto hace pocos días, vivió un homenaje especial para un hombre que se catapultó durante varias décadas.

El programa matutino le rindió en vivo un homenaje al camarógrafo Saúl Emir Triana Valencia, que contó que tuvo su primera experiencia desde hace 53 años con el ‘Show de las estrellas’, de Jorge Barón.

El hombre, que afirmó que fue el primer operador de ‘steadicam’ en Colombia, indicó además que estuvo aproximadamente entre 25 y 30 producciones entre novelas y dramatizados, además de grandes eventos deportivos y hasta políticos.

Triana, que de acuerdo con su cuenta personal de LinkedIn lleva 43 años de labores con RCN, explicó las razones para decirle adiós a ‘Buen día, Colombia’, al tiempo que dio a entender que se retira del todo.

“Es tiempo de empezar un nuevo ciclo en mi vida. Esta producción es muy hermosa y lo mejor que me ha podido pasar en la vida es haber podido trabajar en lo que me gusta y que me paguen por hacer lo que hago”, manifestó.