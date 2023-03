Desde que se conoció que la barranquillera se había separado de su expareja Gerard Piqué, varios medios de entretenimiento reportaron que su intención era mudarse a Miami para comenzar una nueva vida junto a sus hijos Sasha y Milan.

Aunque en principio se dijo que esto lo haría en diciembre, el complicado estado de salud de su padre, William Mebarak, puso en pausa sus planes por varios meses.

Todo parece indicar que la intérprete de ‘Monotonía’, ‘TQG’ y ‘Te felicito’ estaría pensando en trasladarse a territorio estadounidense el próximo primero de abril, según recogen varios medios españoles.

Inicialmente se dijo que la artista colombiana iba a vivir en su mansión en Miami Beach, la cual está avaluada en 14 millones de dólares, es decir más de 66.500 millones de pesos al cambio actual.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión que apunta a que la cantante cambiaría de planes para irse a vivir a una isla privada en la que ya tendría una propiedad vista.

Así lo indicó el periodista Álex Rodríguez en ‘El programa de Ana Rosa’, donde dio algunas de las razones que tendría Shakira para tomar esa decisión. Según mencionó, el patio de dicha propiedad no ofrece la privacidad que buscaría la artista ya que el área de la piscina tiene acceso a un muelle y esto permitiría que los paparazzi y vecinos puedan saber de ella con mayor facilidad.

“Hace solo unos días, descubrí que Shakira estaría interesada en otra casa que, aunque está muy cerca de ahí, no es de acceso público. Está en una isla privada. Es de un empresario indio y Shakira ha compartido con una de sus mejores amigas de Miami la intención de vivir cerca de ella”, dijo el periodista, según citó 20 minutos .

El comunicador detalló que visitó la mansión de Shakira y se llevó una sorpresa, ya que luce como si nadie tuviera la intención de habitarla próximamente.

“Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento… Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie. Tan solo trabajan los jardineros”, agregó Rodríguez de acuerdo con el mismo medio.