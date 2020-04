“Están haciendo una cortina de humo para desviar la atención de cosas importantes”, zanjó de inmediato Román cuando le preguntaron qué pensaba de esas críticas.

El pasado jueves 16 de abril, muchos usuarios de Twitter empezaron a criticarlo y atacarlo, principalmente por sus posturas políticas, pero también por el papel que está protagonizando en la serie de Caracol ‘El General Naranjo’, donde interpreta a un narcotraficante.

Aunque fueron muchos los que le ‘dieron palo’, fueron muchos más los que al otro día (viernes) salieron a defenderlo en la misma red social, con la etiqueta #YoApoyoAJuliánRomán, donde varios famosos como Daniel Samper, Andrés Parra, entre otros, le enviaron un mensaje de apoyo.

Aunque Julián, en su momento, había agradecido por el apoyo recibido, no habló en sí de esa cantidad de críticas que le llovieron. Pero en ‘La Red’ sí lo hizo.

“Lo que es bizarro es que lo juzguen a uno por los personajes. Cuando hice de Castaño no me bajaban de descuartizador, la gente no entiende que uno no es el personaje”, indicó a ese magacín.