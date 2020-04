Luisa habló de varios temas en el vivo, pero la mayoría del tiempo se centró en su embarazo y cómo lo está llevando en está atípica situación en medio de la cuarentena decretada en toda Colombia para frenar la propagación del coronavirus.

Luego de que la ‘youtuber’ y el cantante Pipe Bueno confirmaran que están esperando un hijo, ella ha contado varios detalles, como que fue planeado.

En medio del Instagram live de este jueves, Luisa Fernanda W contó que con sus 3 novios anteriores, incluido Legarda, siempre se cuidó bien y que en su cabeza no pasaba la idea de ser mamá.

Sin embargo, dijo que cuando ocurrió la tragedia de Legarda, pensó que estaba embarazada de él:

“El impacto que eso me generó, las hormonas se me empezaron a alborotar, en el sentido en el que no me venía el periodo. Estaba segura que no estaba no estaba embarazada porque sabía que planificaba muy bien, pero aún así me hice una prueba que salió negativa y ya quedé tranquila”, relató la ‘influenciadora’ en esa red social.