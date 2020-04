View this post on Instagram

Hoy mi Luna lunera decidió acompañarme al aire. Tengo que confesar que estar abriendo @noticiasrcn entrevistando al ministro @ernesto_lucena en un tema tan importante como el de hoy. Terminé la entrevista y me puse a llorar de la angustia, felicidad, ternura y mil cosas revueltas y salí corriendo a ver cómo se le había volado a Alejo. Si esto hubiera sido en los deportes seguro le cojo la mano y la abrazo pero aquí casi me da algooooo! Gracias por comprender el trabajo en casa… la vida del mundo real!