A pesar de que Ernesto Lucena, titular de la cartera, había señalado que los menores de edad estaban habilitados para salir de sus residencias durante 20 o 30 minutos junto a un adulto responsable, posteriormente corrigió la información asegurando que no lo podrán hacer.

Al respecto, la página web del Ministerio emitió una comunicación oficial para puntualizar la medida y no crear confusiones, ya que otras normas seguirán en pie, como la restricción para mayores de 70 años y el ‘pico y género’.

“Las personas que salgan de sus casas -mayores de 18 años- deberán hacerlo con kit sanitario, hidratación propia y con el respectivo tapabocas, en un lapso no mayor a una hora. En este caso, se mantendrá el pico y género”, detalló el texto.

En consecuencia, a partir del 27 de abril podrán hacer ejercicio en espacio abierto aquellos que cumplan con todos los requisitos y solo entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m., en un radio no mayor a un kilómetro de su domicilio, sin utilizar canchas ni parques recreodeportivos o biosaludables y manteniendo una distancia de mínimo 5 metros con otras personas.

La cuarentena busca frenar la propagación del coronavirus y está proyectada hasta el 11 de mayo, cuando las autoridades del país dictarán nuevas instrucciones al respecto.