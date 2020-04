green

Iván Duque se pronunció luego de que la Federación y la Dimayor le enviaran un protocolo de medidas de seguridad para reanudar la liga colombiana a puerta cerrada y con pruebas de COVID-19 por montón mientras el país le hace frente a la pandemia del coronavirus.

“Seamos realistas, por más que la Dimayor diga que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores de más de 20 equipos. Por eso no es viable”, afirmó.

Además, señaló que aún no hay normas para practicar este deporte en medio de la pandemia: “No he visto el primer campeonato del mundo que hoy se atreva a decir que está garantizada la seguridad de los futbolistas. No hay protocolos y no se puede jugar con tapabocas”.

Y cerró expresando que pese a que haya tribunas vacías, no puede darle luz verde a la competencia debido a que el un campeonato se ven comprometidas muchas personas y el virus puede penetrar por muchos lados.

“Sería irresponsable decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada… Explíquenme cómo se puede tener un torneo garantizando que nadie tenga coronavirus, sumando jugadores, cuerpo técnico, aguateros, los encargados del transporte y sus familias; es muy difícil”, concluyó.