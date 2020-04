green

Aunque en las primeras declaraciones sobre lo sucedido, en 2016, la presentadora y modelo aseguró en varios reconocidos programas mexicanos que su supuesto encuentro sexual con Maluma en Cancún fue de mutuo acuerdo y hasta lo repetiría, enseguida hubo un tema con abogados y ahora dice que no disfrutó nada, pues la obligaron.

“Fue algo maravilloso, una noche superlinda. Tuve intimidad con él [Maluma], pero fue algo entre los dos”, dijo Durán, feliz, en ‘Al rojo vivo’ de Telemundo, en 2016; y “sí, estaría con él otra vez. Es un papacito”, agregó en ‘Ventaneando’ de TV Azteca, el mismo año, confirmando además esta afirmación de quien la entrevisto: que el cantante “como hombre, la llenó en todos los sentidos”.

Sin embargo, la mujer luego cambió de opinión y en recientes declaraciones que entregó al periodista ‘Gabo’ Cuevas contó que, aunque “estaba un poco tomada”, recuerda que lo del trío no fue pactado. Adicionalmente, aseveró que tiempo después hubo amenazas en su contra para que se quedara callada.

Todo empezó cuando, de acuerdo con Durán, un miembro de la seguridad de Maluma le dijo que después del concierto, en el que el artista le dio un beso en la boca, la invitarían a la suite del intérprete.

“Llegué, él [Maluma] estaba sentado, en bata, y estaba Pipe Bueno. Empezamos a platicar y a tomar. […] Tuve relaciones con Maluma y ya después salimos a la sala. Estábamos juntos, se vino Pipe y, entonces, como que él [Maluma] me dijo: ‘Ay, sí, vamos a estar con Pipe’. Yo no quería y le dije todo el tiempo que no. Estaba seducida e ilusionada con él, no con Pipe. Entonces, obviamente, él me obligó a estar con Pipe, porque yo siempre dije que no”, relató Durán en la conversación publicada este mes, y continuó:

“La verdad, estaba un poco tomada y no sabía exactamente bien lo que hacía; no me sentí bien, me sentí usada, utilizada y, literal, decepcionada de todo, porque nunca esperé eso de él [de Maluma], que él me fuera a incitar, a obligar, a decirme de que estuviéramos con Pipe. En ese momento, yo no estaba consciente, porque estaba enfocada en él, entonces era él el que estaba haciéndome cosas. ¿Lo disfruté? No, para nada, fue horrible, y no es justo que por ser mujer seamos siempre juzgadas”.

A esa versión le dio credibilidad el periodista que la entrevistó, pues ‘Gabo’ Cuevas señaló que son amigos y catalogó el caso como “una historia de terror”. “Tú, como público, tienes derecho a creer o no en este testimonio, y yo, como amigo, apoyo a esa mujer que tuvo el valor de pararse en frente de una cámara y decir: ‘Esto es lo que viví’, declaró él en el video con la presentadora y modelo, publicado en su canal de YouTube, con mil suscriptores, y que dejamos al final de esta nota.

Sin embargo, colegas suyos en México, donde pasó lo de Maluma, han cuestionado esa versión. Entre ellos, la presentadora Ana María Alvarado, que en un reciente programa de Radio Fórmula sacó a relucir otros escándalos que ha protagonizado Durán con figuras públicas.

“A esta chica le gusta relacionarse con famosos para luego hablar mal de ellos”, fue lo primero que afirmó Alvarado, que tiene más de 461 mil seguidores en su cuenta certificada de Twitter, y luego dio paso a contrastar las viejas y nuevas versiones de Durán sobre el cantante colombiano, para más adelante referirse a otros dos escándalos de ella.

“También anduvo con un futbolista famosos en su época”, y después terminaron en un pleito, y “estuvo relacionada con [el artista] Julián Figueroa, cuando la novia de él estaba embarazada”, recordó Alvarado, mostrando declaraciones de Durán, en su momento, sobre esas dos polémicas. De la segunda, manifestó que estaba soltera y podía salir con quien quisiera, pero que “no sabía que la novia de Julián estaba embarazada” y, aunque luego se enteró, solo le preguntó a él la noche después de que salieron. Mientras que de la primera negó que quisiera armar escándalo con el jugador para ganar fama.

“Si quisiera supuestamente haberme hecho famosa, pues ahí está Maluma, que sí es realmente famoso. El día que quiera ser famosa, me agarro a un famoso de verdad”, fue lo que expresó.

Al oír todo ese resumen de controversias, una compañera de programa de Alvarado, Maxine Woodside comentó: “Ella puede andar con todos los que quiera, pero primero opina una cosa y luego otra; le encanta la televisión y las luces”.

“Lo que quiere es fama, eso parece, porque cambia sus declaraciones de una año a otro o de un tiempo a otro, y ella lo dijo con su boquita: ‘Si quiero ser famosa, me agarro de Maluma’, y por eso sale esta historia del trío que no había contado hace cuatro años”, puntualizó Alvarado.

Pulzo conoció que, por ahora, ni Maluma ni Pipe Bueno se van a pronunciar sobre lo dicho en su contra. No obstante, se sabe que estas no son las primeras acusaciones de la mujer sobre los cantantes: en 2016, la emisora colombiana La Mega registró en su sitio web que “representantes de Maluma demandarían a Grette Durán”, pues su equipo rechazó su versión de que supuestamente tuvieron relaciones sexual e indicó que sus señalamientos fueron “sin fundamento” y representaban una “injuria y calumnia”.