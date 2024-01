Este viernes 26 de enero de 2024 se hizo pública la noticia del fallecimiento de Julio Enrique Sánchez Vanegas, destacado locutor, presentador y empresario cundinamarqués, cuyos hijos también continuaron su legado en el el mundo de los medios.

Su muerte trascendió frontera y hasta el boricua Chayanne se pronunció al respecto a través de este mensaje que subió a su cuenta de X (antes Twitter)

“Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia”.