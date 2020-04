View this post on Instagram

#QuédateEnCasa Mis amoreees, este pleque pleque está para alquilar balcón . . La que se salió de los chiros fue la actriz #JulianaPosso quien protagonizó una discusión en el conjunto residencial donde vive y es administradora, a causa de un joven que sacó a su perrito de tres meses dentro del parque del conjunto ¿Por qué se armaría la de Troya?, ya mismo en @laredcaracoltv . . . . . . . #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed