La periodista Yesenia Carrillo ha anunciado su partida del informativo de Caracol Televisión. Este adiós marca el cierre de un ciclo profesional y el fin de una era que tuvo un impacto significativo en la cobertura de eventos en Colombia, especialmente en Cartagena, donde Yesenia se convirtió en un rostro familiar para muchos televidentes.

Su reciente regreso al trabajo, después de una pausa por la maternidad, fue recibido con alegría y entusiasmo por colegas y espectadores. Sin embargo, la distancia con su hija, Fátima del Mar, y el deseo de equilibrar su vida personal y profesional, la llevaron a tomar la difícil decisión de dejar el informativo. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

En su despedida, Yesenia expresó su gratitud hacia Noticias Caracol, la institución que le permitió crecer y cumplir sus sueños. “Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor”, escribió en su cuenta de Instagram.