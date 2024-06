María Lucía ‘Malú’ Fernández, una de las caras más visibles de Noticias Caracol, quien informa junto a Jorge Alfredo Vargas en horas de la noche sobre las noticias nacionales e internacionales.

A parte de ser la cara de las noticias del país, muchos de sus seguidores y fanáticos se preguntan por su pasado, gustos y situaciones que le han sucedido a la presentadora y exmodelo.

Hace varias semanas, Fernández participó en el pódcast ‘Geniales y mayores que yo’ con la periodista Vanessa de la Torre, colega y excompañera de Caracol Radio.

En este espacio, la presentadora, conocida por ser reservada sobre su vida personal, reveló varios detalles de su carrera. De la Torre no dudó en resaltar la belleza de ‘Malú’, quien reconoció que esta le ha abierto puertas.

¿Cuántos años tiene la periodista María Lucía?

“Vivimos en una sociedad que todavía rinde culto a la belleza […] Después de los 50 años, era como ‘la cucha, esta señora ya casi se va a morir’[…] Ser periodista y presentadora con más de 50 años, exactamente tengo 57 años, y no me quito los años. Creo que estar delante de la pantalla a esta edad, donde la gente me ha visto envejecer al aire, es significativo. No me he hecho absolutamente nada en la cara”.

Fernández añadió: “Primero, creo que estoy alargando la vida profesional de las mujeres que vienen, permitiéndoles estar delante de la pantalla y enseñando a la gente a ver a una mujer después de los 50 años como algo normal sin hacerse absolutamente nada. Creo que eso es importante”.

¿Quién es el exesposo de ‘Malú’ Fernández?

Juan Castañeda, con quien tuvo a sus dos únicos hijos, Juan Martín y Lorenzo, fue el esposo de ‘Malú’ durante diez años y de quién decidió separarse cuando el matrimonio comenzó a deteriorarse. Tras la separación, Fernández tuvo que criar sola a sus dos hijos, ya que su expareja no cumplió con las responsabilidades económicas hacia ellos, que aún eran niños en ese entonces.

