La presentadora María Lucía Fernández, más conocida como ‘Malú’, ha ganado reconocimiento en Colombia por participar en Noticias Caracol. Ella y Jorge Alfredo Vargas hacen parte de las duplas con mayor trayectoria al aire en el país y por eso ahora gozan de mucha fama.

(Vea también: Presentadora de Noticias Caracol fue víctima de ‘rompevidrios’ y la robaron en trancón)

La comunicadora habló en el programa ‘La red’, en donde contó detalles de los dos oficios que hizo antes de encontrarse con el periodismo y uno de ellos le exigió bastante en su aspecto.

Los dos oficios de ‘Malú’ Fernández antes del periodismo

Y es que en su etapa juvenil, antes de entrar al mundo de la televisión, ella pensó en estudiar medicina, y aunque no logró ingresar en una primera ocasión, aguardó para volver a intentarlo.

“Entonces dije: ‘voy a hacer un semestre de optometría’ y vuelvo y me presento a medicina. Pero en la carrera dije: ‘huy no, qué pereza, yo no quiero estar en un consultorio’. No es lo mío. Y me encontré la comunicación social”, contó en el programa.

Ahí empezó a trasegar en su sector actual, pero en segundo semestre se le atravesó otro oficio que la empezó a volver una personalidad reconocida.

“En un taller de fotografía, la directora de Casa Fabricato me dijo: ‘¿por qué no me ayudas?, nos falta una modelo, tienes la estatura y te pagamos’. Y yo: ‘bueno, pues si me pagan sí’. En esa época estaba Viena Ruiz y Martha Lucía Pereiro”, contó.

Lee También

Así fue que incursionó en el modelaje y terminó siendo modelo de Telas Lafayette. Luego, prosiguió con su carrera e ingresó al mundo de la presentación.

En medio de su entrevista para ‘La red’, la presentadora envió un mensaje sus colegas jóvenes, mencionando que los televidentes deben ser conscientes de que una mujer después de los 50 años sigue siendo bella, vigente e inteligente.

“Las mujeres después de los 50 años seguimos estando y siendo vigentes delante de la pantalla y eso es muy importante porque a las periodistas que vienen detrás de mí les estoy alargando su vida al aire”, agregó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.