La periodista cucuteña Jullieth Cano dio a conocer en las últimas horas que dejó de trabajar para Noticias Caracol y Blu Radio, medios para los que era corresponsal en el departamento de Norte de Santander. Cano trabajaba como corresponsal en Blu Radio desde hace nueve años. “Hoy también me despido con mi corazón lleno de gratitud, fueron demasiados informes, historias y denuncias de mi departamento, gracias a ustedes oyentes por siempre estar pendientes de mis notas y gracias a mi casa Blu Radio por el respaldo y el apoyo siempre”, dijo la periodista sobre la emisora.

En el noticiero televisivo Cano comenzó a trabajar hace siete años y medio. “Este trabajo fue mi sueño hecho realidad, un lugar donde reí, lloré y viví experiencias inolvidables, siempre trabajé honestamente y con el corazón. En Noticias Caracol crecí tanto personal como profesionalmente, y he aprendido más de lo que jamás imaginé. Me llevo recuerdos preciosos y valiosas lecciones que siempre atesoraré”.

La periodista no dio a conocer las razones de su salida. “No fue una decisión fácil, pero es hora de abrir un nuevo capítulo en mi vida”, aseguró en sus redes al tiempo que agradeció a sus jefes y coordinadores de mesa. Hace poco más de un mes la misma Cano fue víctima de amenazas en su departamento y denunció que a uno de sus amigos lo habrían interceptado hombres armados mientras se encontraba su casa.

Cano es la segunda corresponsal en dejar Noticias Caracol en la última semana. La corresponsal en Cartagena, Yesenia Carrillo, quien también es docente universitaria y asesora en comunicaciones, se despidió del noticiero en la emisión del pasado lunes 1 de julio.

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo, trabajé con pasión y amor”, escribió Carrillo en su cuenta de Instagram.

