Se trata de Carlos Claro, reconocido presentador de entretenimiento, recordado por sus cubrimientos en Miss Universe Colombia, Miss Universo, entre otros eventos.

A través de un video publicado en su perfil de Tik Tok, el periodista confirmó que lo sacaron del Canal RCN, específicamente de Noticias RCN, luego de que los directivos le dieran a conocer la noticia el pasado 13 de enero.

“Sí, amigos. Me despidieron del Canal RCN. El pasado 13 de enero recibo una llamada del productor general de Noticias RCN, me sorprendió un poco, contesto, y me dice que suba a la oficina. Yo subí y me encontré que en la oficina estaba él y el director del noticiero. Dije, esto tiene que ser o muy bueno o muy malo. Un ascenso, una cobertura especial, pero no. Me dijeron: ‘Tenemos que informarte que hasta hoy trabajas en Noticias RCN’. Sí, después de 8 años y medio, una noticia que me dejó paralizado“, precisó Carlos Claro.

De hecho, el presentador detalló que las directivas le indicaron que el despido fue “sin justa causa”, argumentando que se vieron obligados a hacer un recorte de personal.

“Ellos aseguran que fue un despido sin justa causa, yo no cometí ninguna falta, siempre trabajé con el profesionalismo y entrega en los casi 9 años. Me dijeron que era un recorte de personal, pues no están bien económicamente y debían salir de gente”, dijo.

Carlos Claro y el mensaje al Canal RCN luego del despido

Finalmente, Carlos Claro le dedicó unas sentidas palabras al Canal RCN, que fue su casa durante 8 años y medio, agradeciéndoles por la oportunidad de darse a conocer.

“Lo primero que dije fue muchas gracias, que entendía la situación, que deseaba que el noticiero se recuperara y que les fuera muy bien. Agradecí los años de experiencia, oportunidades, porque presenté en dos ocasiones Miss Universe Colombia e hice cubrimientos de Miss Universo. Solo tuve palabras de agradecimiento”, indicó.

Y concluyó diciendo: “Hasta el momento han respondido con todo lo que legalmente debe hacer una empresa cuando acaban un contrato de un día para otro. Solo tengo palabras de agradecimiento, cariño y respeto hacia el Canal RCN y sus directivas”.

