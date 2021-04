“Quizás, en muchos momentos, James se rindió. Pero creo que también pudo haber sido un jugador que pudo haber marcado una época. A mí me parecía un jugador impresionante, pero llegó un momento en el que quizá no jugó tanto”, manifestó Helguera, sobre James Rodríguez, en diálogo con Win Sports .

A pesar de gastarse en elogios con el actual jugador del Everton inglés, Helguera fue claro a la hora de dar su veredicto sobre el que, según él, es el mejor jugador colombiano de la historia.

“A mí me hubiese gustado jugar con Falcao. Me gustaba muchísimo como jugaba, la calidad, el gol, la fuerza, las ganas; luego lo conocí como persona y me pareció fantástico. Creo que ha sido un jugador que pudo haber sido importante para Real Madrid”, destacó el exjugador, sobre el ‘Tigre’ que hoy no pasa un buen momento en el Galatasaray turco.