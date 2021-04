La vida de una estrella deportiva como Lionel Messi puede parecer extraordinaria por aquellos aspectos que la rodean. Su influencia en el fútbol es determinante, por ejemplo con sus grandes actuaciones contra Real Madrid; sin embargo, el rosarino tuvo una infancia como la de cualquier mortal más: luchó, resistió y superó pruebas.

El jugador del Barcelona se enfrentó a un problema de crecimiento cuando jugaba en las inferiores del Newell’s, equipo del cual es hincha. Diego Schwartzstein, médico que lideró su tratamiento, le dijo a Infobae que “a ‘Leo’ lo que le interesaba era el fútbol y estaba preocupado” por su estatura, al igual que sus padres.

Después de algún tiempo y de varios pinchazos, Messi pudo crecer, llegando a su estatura actual de 170 centímetros. No obstante, tal como dijo Schwartzstein al diario argentino, si no hubiese tenido el tratamiento, Messi sería “10, 12 o 15 centímetros” más bajo.

En una entrevista con Sebastián Vignolo, el argentino confesó que una vez realizó pruebas de selección en River Plate, equipo que estaba dispuesto a quedarse con él y apoyarlo en su tratamiento; no obstante, Newell’s, club que tenía el pase del Lionel Messi, no lo dejó ir al equipo ‘Millonario’.

“Yo fui a probarme a River y me dijeron que me quedará, pero en Newell’s no me dieron el pase”, comentó el astro argentino.